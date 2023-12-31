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«Дай мені ключ, н...». Консьєрж звинуватив гравця англійської Прем'єр-ліги у расизмі

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Дай мені ключ, н...». Консьєрж звинуватив гравця англійської Прем'єр-ліги у расизмі
Гравець, ім'я якого не називається, заперечує звинувачення

13 грудня чоловік звернувся до поліції та клубу, за який виступає футболіст

Футболіст англійської Прем'єр-ліги підозрюється у тому, що назвав консьєржа «н*гером». Про це інформує Sun.

50-річний чоловік, який народився в Англії в сенегальсько-гамбійській родині, заявив, що гравець одного з клубів чемпіонату Англії образив його. Це сталося 10 грудня. Консьєрж працював у преміальному багатоквартирному будинку.

«Від нього пахло алкоголем, і він був дуже схвильований. Я хотів допомогти йому. Але як тільки він побачив мене, він вимагав: «Мій ключ?».

Я сказав йому: «Будь ласка, сер, не могли б ви написати своє ім'я, адресу електронної пошти, адресу та номер телефону, щоб я міг спробувати допомогти». Я пояснив, що працюю тут тимчасово і зроблю все можливе, щоб допомогти.

Було пізно. Я не міг увійти до системи, пароль, що мені дали, не підходив», – розповів чоловік.

За його словами, футболіст почав виходити з себе і звелів дати йому «довбаний ключ».

«Потім він назвав мене ******** (придурком). Він почав лаятись ще сильніше: «Давай мені ключ, ******* (довбаний) н*гер».

Тут він перейшов межу, я був вражений і обурений. Я сказав йому: «Я цього не потерплю. Не використовуйте це слово до мене». Він кричав на мене: «Ти знаєш, хто я, чорт забирай, такий? Ти ніколи більше тут не працюватимеш». Він знову сказав слово на літеру «н».

Після того, як він пішов, мій колега сказав мені, що він відомий футболіст. Я був приголомшений», – розповів консьєрж.

13 грудня чоловік звернувся до поліції та клубу, за який виступає футболіст. Поліція розпочала розслідування, у клубі відмовилися від коментарів. Сам гравець, ім'я якого не називається, заперечує звинувачення.

Теги: расизм Англія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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