Син видатного хокеїста відмовився від Росії та почав грати за збірну Канади

Хокеїст Олексій Кульомін зіграв дебютний поєдинок за юніорську збірну Канади

17-річний син російського хокеїста Миколи Кульоміна дебютував за юніорську збірну Канади на Кубку Глінки/Гретцкі, який проходить в Едмонтоні. Про це інформує «Главком».

У першому матчі турніру Канада виявилася сильнішою за Швейцарію (7:3), Олексій Кульомін не відзначився результативними діями.

Минулого сезону Олексій грав за «Кінгстон» із юніорської ліги Онтаріо та набрав 31 (11+20) очко за 57 ігор у регулярці, а також забив один гол у чотирьох матчах плей-офф.

Олексій Кульомін народився 20 березня 2009 року, його батько з 2008 до 2014 року виступав за клуб НХЛ «Торонто Мейпл Ліфс». Микола Кульомін перейшов до КХЛ у 2018 році, але у 2024-му знову виїхав до Канади, щоб сприяти кар'єрі сина.

Микола Кульомін – уродженець Магнітогорська та вихованець «Металурга». На його рахунку 274 (121+153) очки за 669 ігор у регулярках НХЛ, а також 186 (93+93) очок за 367 матчів у КХЛ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків

Молодіжний чемпіонат світу

Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків

Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.