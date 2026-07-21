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Грає пальцями ніг: харківʼянин переміг на чемпіонаті зі швидких шахів для людей на кріслах колісних

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іван Зінов’єв почав цікавитися шахами у 12 років
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

Харківʼянин розповів, як суперники ставляться до нього під час турнірів

19-річний харківʼянин Іван Зінов’єв здобув перемогу у 25-му чемпіонаті World Individual Rapid Chess Championship у категорії спортсменів на кріслах колісних. Хлопець із дитинства має дитячий церебральний параліч та першу групу інвалідності. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Харків.

Чемпіонат зі швидких шахів пройшов в Іспанії. Іван Зінов’єв старанно готувався до турніру. Його тренували експерти Харківської обласної федерації шахів. На чемпіонат із шахістом відправилися його батьки: мати Інна та батько Сергій. Саме батько допомагав сину переставляти шахи на дошці.

«Було багато емоцій, тому що ми перший раз потрапили на чемпіонат України й одразу після потрапили на чемпіонат світу. Цього року ми перший раз потрапили на турнір людей з ураженням опорно-рухового апарату. Ваня зайняв п’яте місце в класиці, сьоме – у бліці й сьоме – у рапіді. Для першого разу, я вважаю, це гідний результат. Вище за нього були тільки майстри спорту. Конкуренція дуже велика», – розповіла Інна Зінов’єва.

Іван Зінов’єв здобув перемогу у 25-му чемпіонаті World Individual Rapid Chess Championship
Іван Зінов’єв здобув перемогу у 25-му чемпіонаті World Individual Rapid Chess Championship
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

За словами харківʼянина, його суперники часто ставляться до нього упереджено через те, що йому допомагає батько. Деякі з них думали, що чоловік грає за нього. «Зараз відчуваю (упереджене ставлення – ред.), коли граю там, де мене ще не знають, бо я не зовсім звичайна людина. Але згодом ставлення до мене змінюється і стає більш позитивним. Були такі випадки, що суперник думав, що за мене грає батько, але потім усе вирішувалося», – розповів хлопець.

Іван Зінов’єв з батьком Сергієм на турнірі зі швидких шахів
Іван Зінов’єв з батьком Сергієм на турнірі зі швидких шахів
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

Нині Іван Зінов’єв має перший розряд із шахів. Але для отримання звання кандидата в майстри спорту треба частіше брати участь у рейтингових змаганнях. «Там потрібен рейтинг, а для рейтингу треба постійно їздити на змагання, де є облік рейтингу. Не всі змагання рейтингові. Загвоздка в тому, що він сам не може. Йому потрібно, щоб хтось із ним їздив. Якщо б він сам, то вже давно був кандидатом у майстри спорту», – розповіла мати хлопця.

На чемпіонат із 19-річним шахістом відправилися його батьки: мати Інна та батько Сергій
На чемпіонат із 19-річним шахістом відправилися його батьки: мати Інна та батько Сергій
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

Іван Зінов’єв почав цікавитися шахами ще у 12 років. Його надихнула молодша сестра, яка займалася спортом, тож хлопець теж захотів «чимось займатися». Врешті батьки знайшли Івану тренера, який займався з ним вдома.

«Спочатку він дуже втомлювався, зараз уже краще. Емоційна складова була теж дуже складною. Усе приходить із досвідом, як-то кажуть. Зараз він уже самостійно грає онлайн, а коли живі змагання, турніри, то, звісно, йому батько допомагає переставляти шахи», – розповіла Інна Зінов’єва.

Батько Івана Зіновʼєва допомагає йому переставляти шахи на дошці під час турнірів
Батько Івана Зіновʼєва допомагає йому переставляти шахи на дошці під час турнірів
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

Проте юний шахіст грає не лише на дошці, але й онлайн. На планшеті хлопець може самостійно грати за допомогою пальців ніг. «По сьогодні вони займаються онлайн на планшеті. Ваня може сам керувати планшетом, але тільки пальцями ніг. Тренер ставить йому задачі, виводить на екран», – розповіла мати.

Грає пальцями ніг: харківʼянин переміг на чемпіонаті зі швидких шахів для людей на кріслах колісних фото 1
фото: Інна Зінов’єва/Суспільне Харків

Проте за справжньою дошкою Іван Зінов’єв почав грати у 2023 році. «Йому це подобається. Він у нас азартний хлопець. В основному ми в Харкові грали. Виїжджали – U-20 було серед здорових людей, звичайні юнацькі змагання були до 20 років. Ми й у 2025 році були, й у 2026. Так він десь набирав половину, якщо дев’ять турів, то він чотири-п’ять очок набирав, граючи з людьми без такого діагнозу, як у нього», – розповіла харківʼянка.

Нагадаємо, десятикласник із Закарпаття Роман Козак здобув перемогу на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані. Роман Козак виборов «золото» у змаганнях, де учню склали конкуренцію ще 360 юних учасників з понад 90 країн світ

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Теги: хвороба спорт шахи Харків

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