Український важкоатлет відвернувся від прапора РФ на церемонії нагородження Чемпіонату Європи U17

На церемонії нагородження український атлет не повернувся до екрану, на якому було зображено прапор Росії

Юнацький Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить у Приштині (Косово)

Український важкоатлет Іван Плоскіна відвернувся від прапора Росії на п'єдесталі юнацького Чемпіонату Європи U17. Про це повідомляє «Главком».

Росіянин Арсеній Курочкін завоював золоту медаль Чемпіонату Європи серед спортсменів не старших 17 років у ваговій категорії до 75 кг. У цій же дисципліні Плоскіна став третім.

На церемонії нагородження український атлет не повернувся до екрану, на якому було зображено прапор країни-агресора Росії.

Юнацький Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Приштині (Косово) триватиме до 27 серпня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.