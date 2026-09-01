Айнарс Багатскіс та Олександр Ковляр поділилися враженнями від перемоги над Чорногорією

«Для мене дуже легко тренувати цю команду», – розповів очільник збірної України

Після перемоги над Чорногорією на післяматчевій пресконференції розігруючий збірної України Олександр Ковляр та головний тренер Айнарс Багатскіс розповіли, як збірній України вдалося перемогти Чорногорію. Про це з місця подій повідомляє «Главком».

Перші враження від матчу

Айнарс Багатскіс був задоволеним підсумком матчу. «Передусім найважливіше – це результат наприкінці гри: перемога або поразка. Але для нас це був неймовірний досвід. У нас була фантастична атмосфера на трибунах: шум, дим, неймовірна підтримка. У нас фактично було лише одне тренування, щоб підготуватися до цієї гри. Дуже легко сказати: «Зробіть це, не робіть цього, виконайте ось так». Але найважливішим було те, що ми намагалися. У кожному моменті ми боролися та намагалися грати фізично. Звичайно, були помилки й непорозуміння, але протягом 37 хвилин, під час яких ми були попереду, ми використовували ті можливості, які Чорногорія нам давала в нападі, і відповідали на їхню фізичність своєю фізичністю та стабільністю», – зазначив тренер.

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Про особливості гри з Чорногорією

Окремо Багатскіс пояснив, як команді вдалося не втратити контроль над грою після ривків Чорногорії. За його словами, українцям допоміг досвід та вміння контролювати емоції.

«У нас невелика ротація, тому кожен має виконувати свою роботу. Ми граємо дуже агресивно, але при цьому не заважаємо один одному і не вагаємося. Ми вже не діти. У нас є досвід, і ми повинні його використовувати. Особливо в такій атмосфері, проти такої публіки та проти такої команди, як Чорногорія, яка намагається грати максимально фізично. Для нас було важливо контролювати емоції, не вагатися і продовжувати виконувати свою роботу», – сказав Багатскіс.

Олександр Ковляр також розповів, чи чув підказки тренера під час матчу, враховуючи надзвичайно гучну атмосферу на трибунах. «Так, звісно, я чув. Це моя робота – чути тренера на майданчику. Я маю організовувати гру команди, але також не потрібно забувати, що на майданчику нас п'ятеро. Коли тренера не чутно, ми слухали один одного, слухали гравців, які знаходилися поруч. І гравці слухали мене, коли я цього потребував. Тобто ми робили те, що було потрібно, і в підсумку все завершилося позитивно», – пояснив баскетболіст.

Про налаштування команди

Наприкінці Багатскіс відповів на питання про те, як не дозволяє команді втрачати концентрацію на тлі перемог та наближення до Чемпіонату світу. Тренер наголосив на професіоналізмі своїх підопічних та їхній мотивації грати за Україну.

«Для мене дуже легко тренувати цю команду. Основні гравці постійно перебувають у збірній, проводять літо не з сім'ями, а з національною командою, присвячують себе країні. Потім до них поступово приєднуються нові гравці. І для мене це дуже легко, тому що вони розуміють, заради чого грають за свою країну.

Усі ці хлопці отримують новий досвід, вчаться грати в новий баскетбол, і з ними легко працювати. Вони знають, чого хочуть. Це професіонали високого рівня. Плюс, звичайно, я знаю більшість хлопців. Для них головне – розуміти, заради чого вони виходять на майданчик і що представляють свою країну», – підсумував Багатскіс.

Нагадаємо, що чорногорська сторона позитивно оцінила гру синьо-жовтих на післяматчевій пресконференції.