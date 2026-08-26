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Стала відома дата жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стала відома дата жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
Жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу пройде 27 серпня

Кубок України з футболу набирає обертів

У четвер, 27 серпня, о 14:00 розпочнеться жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Учасники жеребкування 1/16 фіналу

  • Клуби ААФУ: ФК «Новий Розділ» (Новий Розділ), «Агротех» (Тишківка), «Базис» (Кочубіївка), «Маяк» (Сарни) та «Олімпія» (Савинці). 
  • Клуби Другої ліги ПФЛ: «Тростянець» (Суми), «Нива» (Вінниця), «Вільхівці» (ЗО) та «Карбон» (Черкаси). 
  • Клуби Першої ліги ПФЛ: «Куликів-Білка» (Куликів), «Олександрія» (Олександрія), «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь), «Агробізнес» (Волочиськ), «Чернігів» (Чернігів), «Пробій» (Городенка), «Вікторія» (Суми), «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) та «Металіст» (Харків).
  • Клуби української Прем’єр-ліги: «Лівий Берег» (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), «Кудрівка» (Кудрівка), «Колос» (Ковалівка), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Карпати» (Львів), «Зоря» (Луганськ), «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський), «Верес» (Рівне), «Харків» (Харків) та «Буковина» (Чернівці).

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох.

Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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