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Вʼячеслав Суркіс вперше у кар'єрі зберіг ворота сухими у єврокубковій грі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Вʼячеслав Суркіс вперше у кар'єрі зберіг ворота сухими у єврокубковій грі
Суркіс допоміг «Динамо» перемогти «Карабах»
фото: «Динамо»

Протягом гри з «Карабахом» Суркіс відзначився двома сейвами

20-річний голкіпер Вʼячеслав Суркіс вперше у кар'єрі зіграв на нуль у єврокубковій грі. Про це інформує «Главком».

Київське «Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь столичного клубу.

Ворота киян захищав В'ячеслав Суркіс. Для голкіпера це був другий матч у єврокубках після дебюту минулого тижня у зустрічі з ПАОКом.

Поєдинок із «Карабахом» став для Суркіса першим матчем на нуль у єврокубках. Протягом гри воротар виконав два сейви та допоміг «Динамо» здобути перемогу.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга конференцій

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