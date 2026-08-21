Скандальне відео з екскапітаном збірної Росії з футболу: Сергій Ребров зробив заяву

Ребров вибачився перед українцями

Колишній головний тренер збірної України з футболу та чинний віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров прокоментував відео, на якому він в Іспанії грає у падел із російським ексфутболістом та тренером Василем Березуцьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Реброва.

Заява Реброва

«Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з’явилося в мережі, – на ньому я граю в падел з ексгравцем збірної РФ Василем Березуцьким.

Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у РФ – я не стежу за футболом у державі-терористці.

Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України. Про деякі донати повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків, та надалі продовжую допомагати нашим Героям», – заявив Ребров.

Скандальна гра Реброва та Березуцького в падел

У мережі з'явився відеозапис, на якому Ребров в Іспанії грає у падел із російським ексфутболістом та тренером Василем Березуцьким

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Березуцький до червня 2026 року очолював російський клуб «Урал».

Василь Березуцький провів понад 100 матчів у складі збірної Росії. У 2014 році на Чемпіонаті світу та у 2016 році на Чемпіонаті Європи він був капітаном російської збірної. Також грав на Євро-2008.

Падел – ракетковий вид спорту. У падел, зазвичай, грають у парному розряді на закритому майданчику, приблизно на 25 % меншому від розміру тенісного корту. Рахунок гри ведуть так само, як і в звичайному тенісі. Основні відмінності полягають у тому, що корт оточують стіни, і м'ячі можуть відбиватись від них як у грі у сквош, для гри використовують тверді безструнні ракетки.