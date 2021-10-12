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    Стало відомо, хто виконає Гімн України перед матчем збірної з Боснією і Герцеговиною

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    Стало відомо, хто виконає Гімн України перед матчем збірної з Боснією і Герцеговиною
    Фото з відкритих джерел

    На «Арені Львів» дасть старт відбірній зустрічі до чемпіонату світу співак Дзідзьо

    Ярослав Хома, відомий як Дзідзьо, виконає Гімн України перед початком матчу кваліфікації до чемпіонату світу між нашою командою і збірної Боснії і Герцеговини. Минулого разу, коли він співав перед футбольним матчем, між Україною та Литвою, в багатьох по тілу полізли мурашки. Той матч також відбувся в жовтні, 2019 року, і завершився перемогою українців.

    Пізніше Дзідзьо разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.

    Гра Україна – Боснія і Герцеговина розпочнеться 12 жовтня о 21:45. Де дивитися.

    «Главком» проведе текстову трансляцію зустрічі.

    Раніше стала відома заявка збірної України на матч у Львові.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Стало відомо, хто виконає Гімн України перед матчем збірної з Боснією і Герцеговиною