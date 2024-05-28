Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду

Церемонія відкриття Олімпіади запланована на 26 липня, а триватимуть змагання – з 27 липня до 11 серпня

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку

Суспільне Мовлення стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також транслятором Паралімпійських ігор-2024. Про це повідомила пресслужба мовника.

Літні Ігри-2024 пройдуть у Парижі, а Україна уже офіційно підтвердила свою участь – і в Олімпійських, і в Паралімпійських іграх. Гасло збірної України на турнірі буде «The Will to Win» («Воля до перемоги»).

Загальна кількість українських спортсменів, що уже здобули ліцензію на Олімпіаду-2024 – 105 осіб, а на Паралімпіаду-2024 – 113 осіб.

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку – він відбудеться 24 липня, о 20:00.

Церемонія відкриття Олімпіади запланована на 26 липня, а триватимуть змагання – з 27 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня і триватимуть до 8 вересня.

Олімпіада та Паралімпіада на Суспільному: де дивитися трансляції змагань