Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду
Церемонія відкриття Олімпіади запланована на 26 липня, а триватимуть змагання – з 27 липня до 11 серпня

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку

Суспільне Мовлення стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також транслятором Паралімпійських ігор-2024. Про це повідомила пресслужба мовника.

Літні Ігри-2024 пройдуть у Парижі, а Україна уже офіційно підтвердила свою участь – і в Олімпійських, і в Паралімпійських іграх. Гасло збірної України на турнірі буде «The Will to Win» («Воля до перемоги»).

Загальна кількість українських спортсменів, що уже здобули ліцензію на Олімпіаду-2024 – 105 осіб, а на Паралімпіаду-2024 – 113 осіб.

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку – він відбудеться 24 липня, о 20:00.

Церемонія відкриття Олімпіади запланована на 26 липня, а триватимуть змагання – з 27 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня і триватимуть до 8 вересня.

Олімпіада та Паралімпіада на Суспільному: де дивитися трансляції змагань

  • Телебачення: Суспільне Спорт та місцеві телеканали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо).
  • Вебсайт: Суспільне Спорт
  • Радіо: Радіо Промінь
Джерело
Теги: спорт Олімпіада паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Конюшко: Суспільство і до 2014 року, і досі ще повністю не усвідомлює потреб людей з інвалідністю, а особливо ветеранів
Президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок – про спортивний «Тіндер» та реабілітацію ветеранів Інтерв’ю
1 травня, 16:25
Їсти олімпійці будуть у ресторані в Сен-Сен-Демі
Олімпіада-2024: стало відомо, чим французькі кухарі годуватимуть спортсменів
2 травня, 20:35
20-річний півзахисник увійшов до оновленого списку зі 100 претендентів
Другого українського футболіста номіновано на премію Golden Boy
11 травня, 15:06
Російська символіка буде заборонена на Іграх у Парижі
МОК заборонив пропагандистам з РФ використовувати російську символіку на Олімпіаді
17 травня, 20:59
У минуло році Михайло Кохан виконав олімпійський норматив та здобув для України олімпійську ліцензію в легкій атлетиці
Український метальник молота Кохан виграв турнір у США
18 травня, 14:29
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
19 травня, 04:43
Після бою з Ф'юрі Усику провели планову перевірку щелепи
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
19 травня, 09:20
Боснюк, ще в березні він гарантував собі відбір на Олімпіаду-2024, проте після відсторонення втратив шанси на ліцензію
Найкращий український бадмінтоніст пропустить Олімпіаду через ставки на матчі
24 травня, 10:59
Матч «Жирона» – «Гранада» закінчився розгромною перемогою команди українців з рахунком 7:0
Українці допомогли «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі
25 травня, 00:50

Новини

Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду
Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»
Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»
Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
Військовий з Житомира встановив рекорд України з віджимання на брусах за годину
Військовий з Житомира встановив рекорд України з віджимання на брусах за годину
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
5503
Ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі (фотодокази)
4047
Мирний саміт у Швейцарії. Чому він так бентежить Росію та Китай?
2741
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз
2720
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
2497
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua