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Стало відомо, коли Хижняк проведе другий бій у професійному боксі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, коли Хижняк проведе другий бій у професійному боксі
Олександр Хижняк перед дебютним боєм у професійному боксі
фото: іnstagram

Український боксер вийде на ринг вже дуже скоро

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) проведе свій другий бій у професійному боксі в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lucky Punch.

30-річний боксер вийде на ринг в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою. Цей вечір боксу відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Ім'я суперника українця поки що невідоме. Зараз Хижняк завершує тренувальний табір на Олімпійській базі в Конча-Заспі.

У професійному боксі Олександр Хижняк дебютував у 2026 році. Під час вечору боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions «Полтавський танк» нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорському боксі. Зокрема, в цьому році він здобув золоту медаль на престижному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.

Нагадаємо, ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зберіг за собою друге місце в рейтингу P4P (кращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring. Лідерство в престижному рейтингу продовжує утримувати абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Усик оголосив про рішення зробити всі свої чемпіонські титули вакантними. Водночас українець поки не збирається залишати спорт, заявивши про намір провести «останній танець».

У своєму останньому бою 23 травня Усик переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Для українця перемога над Верховеном стала 25-ю на професійному рингу.

Теги: бокс Олександр Хижняк

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