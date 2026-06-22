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Експромоутер Усика пояснив, чому постійно радить йому завершити кар'єру

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Експромоутер Усика пояснив, чому постійно радить йому завершити кар'єру
Олександр Красюк більше 12 років був промоутером Олександра Усика
фото: K2 Promotions Ukraine

Олександр Красюк: Я займаюсь цією діяльністю понад 20 років і тому маю можливість «дивитись у завтрашній день»  

Відомий промоутер Олександр Красюк пояснив, чому постійно радить видатному українському боксеру Олександру Усику завершити кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

«Як пересічний поціновувач боксу – я би хотів ще 10 років дивитись поєдинки Усика. Бокс у його виконанні – це не просто спорт, це мистецтво. Однак, я займаюсь цією діяльністю понад 20 років і тому маю можливість «дивитись у завтрашній день». Дуже б не хотілось аби спадщина, яку ми вибудовували понад 12 років, була змарнована недолугим менеджментом.

Я вважаю, що ані в Україні, ані ще десь у світі навіть на горизонті немає таланту, подібного до Олександра. Україні дуже пощастило мати таких видатних важковаговиків як Віталій та Володимир Кличко і Олександр Усик. Гордий тим, що мав можливість працювати з легендами», – сказав Красюк.

Нагадаємо, Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC у хевівейті Агіта Кабаєла.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика стане Кабаєл. На думку очільника організації, тимчасовий чемпіон заслужив шанс на повноцінний титул. Також Глава Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх зазначив, що планує організувати цей поєдинок.

Тепер перед Усиком стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

Усик у своєму останньому бою переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу та продовжує залишатися чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBA/WBС/IBF, а також володарем поясу The Ring.

Теги: бокс Олександр Усик Олександр Красюк

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