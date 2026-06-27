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«Попереду ще один великий бій». Усик заінтригував наступним суперником

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Попереду ще один великий бій». Усик заінтригував наступним суперником
Олександр Усик: Я вже довів у ринзі все, що хотів довести
фото: ФК Полісся

Олександр Усик: Я поки що не завершую кар’єру

Екс-чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чи планує він завершувати кар’єру після рішення відмовитися від своїх титулів та анонсував майбутній великий бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спорт 24.

Українець Олександр Усик вирішив відмовитися від чемпіонських поясів за різними версіями. Непереможний на професіональному рівні боксер звільнив титули WBC, WBA, IBO, IBF та The Ring у хевівейті. Тепер провідні боксерські організації повинні визначити офіційних претендентів на чемпіонські пояси.

«Ні. Я поки що не завершую кар’єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов’язково про нього скажу.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс», – розповів Усик.

Нагадаємо, раніше WBC зобов’язала Усика провести захист титулу проти Агіта Кабаєла. Президент Маурісіо Сулейман вважає, що тимчасовий чемпіон заслужив шанс поборотися за повноцінний титул.

Дедлайн для організації бою Усик – Кабаєл спливав 30 червня. Якщо б боксери не домовилися між собою про поєдинок, його виставили б на промоутерські торги. При цьому Усик міг відмовитися від бою з Кабаєлом.

У своєму останньому бою Усик переміг Ріко Верховена 23 травня в рамках боксерського шоу в Єгипті. У цьому поєдинку Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу.

Теги: бокс Олександр Усик

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