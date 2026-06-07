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Українець Боришполець здобув пояс IBO Continental: його яскраво привітали з перемогою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Українець Боришполець здобув пояс IBO Continental: його яскраво привітали з перемогою
Андрій Боришполець здобув перемогу над італійцем Стефано Рамундо
фото: соціальні мережі боксера

Андрій Боришполець зумів у десятому раунді остаточно вирішити долю поєдинку 

Український боксер першої напівсередньої ваги Андрій Боришполець здобув гучну дострокову перемогу в італійському місті Орбетелло. Про це повідомляє «Главком».

Деталі тріумфу українця

У головній події вечора боксу в італійському місті Орбетелло українець, який має нікнейм «Акула», завдав поразки місцевому фавориту Стефано Рамундо та виборов вакантний пояс чемпіона IBO Continental.

Поєдинок видався надзвичайно конкурентним і запеклим, протримавшись майже всю заплановану дистанцію в 10 раундів. Проте до фіналу зустрічі боксери так і не дійшли. Після дуже активної дев'ятої трихвилинки Боришполець у заключному десятому раунді увімкнув максимальний пресинг.

Українець під час одного з епізодів провів потужну серію ударів по корпусу та в обличчю італійця, яку ефектно завершив точним аперкотом. Рамундо не зміг захиститися від цієї атаки, після чого рефері розпочав відлік і за дві хвилини до кінця поєдинку зафіксував перемогу Андрія технічним нокаутом.

Повернення після серії невдач

Цей тріумф став важливим для 34-річного українця, оскільки дозволив йому завершити важкий період у кар'єрі та повернутися «у зелену зону» перемог. До цього моменту свій останній поєдинок Боришполець проводив ще у червні 2025 року, коли вдруге поспіль програв Янісу Куриленку в реванші рішенням більшості суддів. Наприкінці 2024 року Андрій також поступився Куриленку роздільним рішенням, через що втратив титули чемпіона України та ексволодаря поясу WBC Ukraine, які він здобув у вересні 2024 року в бою проти Назрі Рагімова.

Завдяки яскравій перемозі в Італії професійний рекорд Андрія Боришпольця тепер налічує 12 перемог (п'ять – нокаутом) при чотирьох поразках у 16 поєдинках. Статистика його суперника Стефано Рамундо після цієї нічної невдачі погіршилася до 18 перемог та трьох поразок.

Яскраве привітання з перемогою

Під час повернення з бою літаком на переможця матчу чекав ще один приємний сюрприз. Під час оголошень перед вильотом бортпровідниця зазначила, що один з пасажирів є особливим, і зазначила ім'я Андрія Боришпольця. Боксера приємно здивував цей вчинок, а інші люди, які знаходилися на борту, почали аплодувати. 

Нагадаємо, що Усик дізнався рішення WBC щодо бою проти Кабаєла. 

Теги: бокс

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