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Неочікуваний поворот. Чемпіон US Open спробує себе у футболі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Неочікуваний поворот. Чемпіон US Open спробує себе у футболі
Домінік Тім вважався одним з найталановитіших тенісистів
фото: USTA

Домінік Тім підписав контракт з командою одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Австрії

Колишня третя ракетка світу та переможець US Open 2020 Домінік Тім став гравцем футбольного клубу «Баденер», який виступає у восьмому дивізіоні чемпіонату Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break. 

Нова сторінка спортивної кар'єри Тіма

Після завершення професійної тенісної кар'єри наприкінці 2024 року через хронічні проблеми із зап'ястям Тім вирішив присвятити себе іншому виду спорту. Футбол був одним із його головних захоплень ще під час виступів у ATP-турі, а тепер австрієць отримав можливість грати на аматорському рівні.

Попри статус одного з найуспішніших австрійських спортсменів сучасності, у новому клубі жодних привілеїв для Тіма не буде. Про це заявив директор «Баденера» Сергей Петрович. «Ми чули, що Тім – хороший футболіст, і сподіваємося, що він гратиме за нас. Але місце в стартовому складі потрібно буде заслужити, як і всім іншим. Тренування ще не розпочалися, тому важко оцінювати форму новачків. У нього є друг у нашому клубі, і я розраховую, що він добре себе проявить, але боротися за місце у складі доведеться кожному», – зазначив функціонер.

Раніше Тім також провів десять матчів за аматорський клуб «Ліхтенверт» із рідного регіону, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Тенісна кар'єра австрійця

Свою професійну тенісну кар'єру австрієць завершив після домашнього турніру Vienna Open у жовтні 2024 року. В останньому офіційному матчі він поступився італійцю Лучіано Дардері. Домінік Тім є одним із найуспішніших тенісистів в історії Австрії. За кар'єру він виграв 17 турнірів ATP, чотири рази виходив до фіналів турнірів Grand Slam, а головним досягненням стала перемога на US Open у 2020 році. Також австрієць піднімався на третє місце у світовому рейтингу та заробив понад 30 мільйонів доларів призових.

Нагадаємо, що одіозний тенісист хоче стати професійним баскетболістом після завершення кар'єри

Теги: Домінік Тім теніс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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