Костюк вдруге за день перемогла на Вімблдоні й вийшла в третє коло парного турніру

Марта Костюк пробилася в третє коло парного турнірну на Вімблдоні

Українка здобула дві перемоги на Вімблдоні за день

Українська тенісистка Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Русе вийшли до третього кола парного розряду Вімблдону-2026. Про це повідомляє «Главком».

У матчі другого кола українсько-румунський дует переміг індонезійську пару Альділа Сутджіаді та Дженіс Тжен у двох сетах.

Індонезійський дует активніше розпочав першу партію, вийшовши вперед 2:0. Проте Костюк та Русе здійснили ривок в п'ять поспіль виграних геймів і у підсумку перемогли в сеті – 6:4.

У другому сеті Костюк та Русе вирвалися вперед 3:0. Але суперниці завдяки ривку в чотири виграні гейми відіграли відставання. Після цього тенісистки почали обмінюватись виграними геймами до рахунку 6:6. На тайбрейку індонезійки двічі відігравали матчпойнт, але все ж матч завершився перемогою Костюк та Русе.

Вімблдон 2026. Парний розряд. Друге коло

Марта Костюк (Україна) / Єлєна-Габріела Русе (Румунія) – Альділа Сутджіажі (Індонезія) / Дженіс Тжен (Індонезія) 6:4, 7:6

Серед потенційних суперниць Костюк та Русе в третьому колі є дев'яті сіяні тенісистки турніру Еллен Перес з Автралії та Демі Схурс із Нідерландів.

Нагадаємо, у третьому раунді Вімблдону 2026 Марта Костюк у трьох сетах переграла 26-ту ракетку світу, американку Емму Наварро – 6:2, 4:6, 6:1. Обігравши Наварро, Костюк вперше в кар'єрі гратиме в четвертому раунді Вімблдону.