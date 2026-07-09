Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк – Носкова: де дивитися півфінал Вімблдону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк – Носкова: де дивитися півфінал Вімблдону
У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу
фото: Getty Images

На Марту Костюк очікує історична гра

Сьогодні, 9 липня 2026 року, українка Марта Костюк у півфіналі Вімблдону зіграє проти чешки Лінди Носкової. Про це повідомляє «Главком».

У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою Мейджорів в історії українського тенісу.

Де дивитися гру Костюк – Носкова

Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за київським часом.

Гру Костюк – Носкова у прямому ефірі транслюватиме Суспільне. Перегляд поєдинку також буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Костюк – Носкова: історія особистих зустрічей

Костюк та Носкова провели одну зустріч між собою.

У цьому році Марта у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу над чешкою в двох сетах – 7:6 (7:1), 6:0.

Нагадаємо, Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру

Розпочали суперниці на рівних і зосередилися на власних подачах. У п'ятому геймі українка вперше взяла подачу Паоліні. Італійська тенісистка могла відігратися у сьомому, та Костюк витримала тиск опонентки.

Вирішальним же став дев'ятий гейм. На подачі Паоліні представниця України перехопила ініціативу та з другим брейком повела за партіями. Упродовж сету Костюк виконала два ейси та виграла 91 % очок на першій подачі.

Друга партія пішла за сценарієм першої. Тепер українська тенісистка вирвала пункт на подачі італійки в четвертому геймі. З цим гандикапом Костюк почувалася на корті значно впевненіше.

Зрештою, до першого матчболу справа дійшла вже у восьмому геймі. На власній подачі Паоліні відбилася від першої спроби українки. Та з другого разу Костюк оформила перемогу в геймі, сеті та поєдинку загалом.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк Вімблдон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер
Марта Костюк розповіла про результати своєї роботи з психологом
7 липня, 12:34
Еліна Світоліна заявилась на престижний турнір у Вашингтоні
Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону
3 липня, 15:08
Даяна Ястремська зачохлила ракетку в одиночному розряді
Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру
1 липня, 17:29
Однією з головних спортивних подій липня, в якій братимуть участь українці, стане Чемпіонат світу з фехтування
Календар головних спортивних подій на липень
1 липня, 12:26
Юлія Стародубцева зачохлила ракетку на трав'яному мейджорі
Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона
30 червня, 19:54
Олена Остапенко є дочкою українського футболіста Євгенія Остапенка
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
28 червня, 10:41
У Великій Британії очікується значна спека
Тенісистам стане легше. Вімблдон анонсував важливе нововведення
28 червня, 10:24
Еліна Світоліна вибула зі змагань
Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні
19 червня, 20:48
Дарія Снігур стала 75-ю ракеткою світу
Снігур піднялася на дев'ять позицій в рейтингу WTA
15 червня, 14:24

Новини

«Динамо» – «Універсітатя Клуж»: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» – «Універсітатя Клуж»: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Літак збірної Бразилії повернувся до Ріо-де-Жанейро лише з одним футболістом на борту
Літак збірної Бразилії повернувся до Ріо-де-Жанейро лише з одним футболістом на борту
Костюк – Носкова: де дивитися півфінал Вімблдону
Костюк – Носкова: де дивитися півфінал Вімблдону
Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Керівник російського спорту заявив, що РФ продовжить діяльність на окупованих територіях України
Керівник російського спорту заявив, що РФ продовжить діяльність на окупованих територіях України
Був штурмовиком. ЗСУ ліквідували юного кандидата у майстри спорту з дзюдо
Був штурмовиком. ЗСУ ліквідували юного кандидата у майстри спорту з дзюдо

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Сьогодні, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua