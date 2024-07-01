Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу
Беллінгем звинувачується у можливому порушенні базових правил пристойної поведінки
фото: goal.com

УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем поєдинку Англія – Словаччина

УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти лідера збірної Англії з футболу Джуда Беллінгема.

Він звинувачується у можливому порушенні базових правил пристойної поведінки. Після голу у ворота збірної Словаччини у 1/8 фіналу Євро-2024 Джуд поцілував руку та вказав на свої статеві органи. 

Варто зазначити, що УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем тієї гри.

Також Футбольна асоціація Англії звинувачується у заворушеннях на стадіоні під час поєдинку та у використанні вболівальниками піротехніки.

Нагадаємо, чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

Теги: Англія НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія розгромила Грузію та пройшла в чвертьфінал Євро-2024
Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Сьогодні, 00:25
Смерть футболіста Робертса Зелманіса підтвердила Латвійська федерація футболу
У Швеції знайшли тіло 23-річного латвійського футболіста, який зник навесні
Вчора, 16:24
Українці впродовж матчу неодноразово намагалися реалізувати небезпечні моменти
Збірна України з футболу вибула з Євро-2024
26 червня, 21:05
Наразі невідомо хто і з якою метою приніс цей прапор на гру
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
21 червня, 19:16
Матч проти Канади став для Мессі 35-м у складі збірної Аргентини на Копа Америка
Ліонель Мессі побив історичний рекорд. Чого досягнув легендарний футболіст
21 червня, 11:43
Раніше УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки якраз таки сербських вболівальників
Збірна Сербії пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину
20 червня, 17:18
Англійські фанати вже «відзначилися» у Німеччині
Скандал на Євро-2024. Англійські фанати провокують німців піснею про Другу світову війну
16 червня, 14:26
Збірна Німеччини розбила національну команду Шотландії
Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1
15 червня, 00:58
Прапор Росії потрапив під заборону на Євро-2024
У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини
12 червня, 15:58

Новини

УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу
УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу
«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією
Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Американська телекомпанія задіє штучний інтелект для озвучування оглядів Олімпіади
Американська телекомпанія задіє штучний інтелект для озвучування оглядів Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7889
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5385
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5290
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4900
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
3538
Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua