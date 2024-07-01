УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу
УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем поєдинку Англія – Словаччина
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти лідера збірної Англії з футболу Джуда Беллінгема.
Він звинувачується у можливому порушенні базових правил пристойної поведінки. Після голу у ворота збірної Словаччини у 1/8 фіналу Євро-2024 Джуд поцілував руку та вказав на свої статеві органи.
Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs— Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024
Варто зазначити, що УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем тієї гри.
Також Футбольна асоціація Англії звинувачується у заворушеннях на стадіоні під час поєдинку та у використанні вболівальниками піротехніки.
Нагадаємо, чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.
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