УЄФА відкрила справу проти лідера збірної Англії, який вказав на свої статеві органи після голу

УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем поєдинку Англія – Словаччина

УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти лідера збірної Англії з футболу Джуда Беллінгема.

Він звинувачується у можливому порушенні базових правил пристойної поведінки. Після голу у ворота збірної Словаччини у 1/8 фіналу Євро-2024 Джуд поцілував руку та вказав на свої статеві органи.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs — Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024

Варто зазначити, що УЄФА визнала Беллінгема найкращим гравцем тієї гри.

Також Футбольна асоціація Англії звинувачується у заворушеннях на стадіоні під час поєдинку та у використанні вболівальниками піротехніки.

Нагадаємо, чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.