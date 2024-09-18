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Суперник загиблого мотогонщика знявся зі змагань, щоб він посмертно став чемпіоном

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Суперник загиблого мотогонщика знявся зі змагань, щоб він посмертно став чемпіоном
Ровеллі зазначив, що для нього чемпіонат закінчився, бо без Сальвадор продовжувати змагатися нема сенсу

Сальвадорі отримав тяжкі травми на етапі IRRC та помер у лікарні 15 вересня

Мотогонщик Філіппо Ровеллі відмовився від участі у двох останніх етапах турніру National Trophy 1000 Італії, щоб переможцем посмертно став Лука Сальвадорі. Про це повідомляє Marca

Сальвадорі отримав тяжкі травми на етапі міжнародного чемпіонату з шосейних перегонів (IRRC) у Німеччині та помер у лікарні 15 вересня. Він був лідером генеральної класифікації National Trophy 1000.

«Луко, наші шляхи перетиналися на трасі вже багато років, але ніколи в нас не було такої кількості битв, як цього року. Кожна гонка була справжньою битвою віч-на-віч. Попереду ми мали ще дві гонки, дві можливості ще раз кинути виклик один одному», – заявив Ровеллі.

Він зазначив, що для нього чемпіонат закінчується, бо без Сальвадорі, його драйву та таланту продовжувати змагатися нема сенсу.

«Цей титул належить тобі, Луко, і ти заслужив на нього. Я хотів би, щоб ти відсвяткував це по-іншому, потиснув би тобі руку і сказав, що ти найкращий. Цей чемпіонат твій і він буде твоїм назавжди», – наголосив Ровеллі.

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

Теги: смерть мотогонки

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