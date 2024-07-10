Світоліна поступилась Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону-2024

Еліна Світоліна вилетіла з Вімблдону після поразки казахській тенісистці

Еліна Світоліна зазнала поразки від четвертої ракетки світу Єлени Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024. Українка поступилась представниці Казахстану на другому поспіль мейджорі.

Експерша ракетка України на трав'яному мейджорі стартувала з перемоги над полькою Магдою Лінетт, потім здолала німкеню Юле Німаєр, а у третьому колі за два сети вибила десяту ракетку світу Онс Жабер. Поєдинок 1/8 фіналу українка взагалі завершила менш ніж за годину: обіграла китаянку Сінь Ю Ван.

У чвертьфіналі Вімблдону-2024 Світоліна зустрілась із Єлєною Рибакіною, яка пройшла до цього етапу на відмові «нейтральної» тенісистки з російським паспортом Анни Калінської. Востаннє Світоліна зустрічалась на кортах з Рибакіною під час четвертого кола Ролан Гарросу-2024. Тоді українка не змогла пробитись до півфінальної стадії.

На старті першого сету гравчині обмінялись брейками. Вирішальним став восьмий гейм на подачі Світоліної, коли українка не змогла заробити жодного очка і дозволила суперниці зробити брейк. Зрештою Рибакіна закрила сет на свою користь з рахунком 6:3.

В другій партії першою подавала Світоліна, однак вже у дебютному геймі українка дозволила представниці Казахстану зробити брейк на своїй подачі. Відновити паритет Еліна так і не змогла, натомість під час сьомого гейму ще раз припустилась помилки на своїй подачі.

За матч українка зробила вісім невимушених помилок до 15 в опонентки, однак поступилась за віннерами – 8:28.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 фіналу Вімлбдонського турніру. Зокрема, Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

У третьому колі українка Еліна у двох сетах обіграла десяту ракетку світу Онс Жабер – 6:1, 7:6(1).

Як повідомлялося, Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки російського агресора по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві та в інших містах України.