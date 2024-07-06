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Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону
Еліна Світоліна вчетверте зіграла в третьому колі Вімблдону і вчетверте подолала цю стадію

За вихід у чвертьфінал українська тенісистка зіграє проти 42-ї ракетки світу Ван Сіньюй

В Англії триває турнір серії Grand Slam Вімблдон.

Сьогодні, 6 липня, українка Еліна Світоліна у двох сетах обіграла десяту ракетку світу Онс Жабер – 6:1, 7:6(1)

Еліна Світоліна вп'яте зіграла проти Онс Жабер і здобула четверту перемогу. Українка за 27 хвилин виграла стартову партію, зробивши два брейки і відігравши єдиний брейк-поїнт суперниці. У другому сеті обидві тенісистки жодного разу не програли свою подачу, при цьому Світоліна відіграла сетбол у 12-му геймі. Поєдинок тривав трохи менше ніж 1,5 години.

Еліна Світоліна вчетверте зіграла в третьому колі Вімблдону і вчетверте подолала цю стадію. Нагадаємо, що її найкращий результат на турнірі – півфінал у 2019 і 2023 роках.

Еліна вчетверте перемогла суперницю з топ-10 на турнірі Grand Slam і здобула першу перемогу в такому матчі з минулорічного Вімблдону, коли у чвертьфіналі обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

За вихід у чвертьфінал українська тенісистка зіграє проти 42-ї ракетки світу китаянки Ван Сіньюй.

Джерело
Теги: Вімблдон Еліна Світоліна теніс

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