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Бразильський тенісист висміяв пропозицію Джоковича грати коротші матчі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Бразильський тенісист висміяв пропозицію Джоковича грати коротші матчі
Жоау Фонсека переграв Новака Джоковича під час останньої зустрічі на Роллан Гарросі, скориставшись важкістю серба на корті
фото: ATP Tour

Молодий бразильський тенісист з сарказмом нагадав про вік серба

Бразильський тенісист Жоао Фонсека з гумором відреагував на нещодавню пропозицію Новака Джоковича реформувати формат тенісних матчів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennis 365.

Що хоче зробити Джокович?

24-разовий переможець турнірів Grand Slam запропонував зробити матчі динамічнішими: проводити сети до чотирьох виграних геймів, як на Next Gen ATP Finals, а також відмовитися від розіграшу «більше-менше» за рахунку 40:40.

Під час пресконференції журналісти попросили Фонсеку оцінити цю ідею. Бразилець визнав, що має позитивний досвід виступів у скороченому форматі, однак усе ж віддав перевагу традиційним правилам. «Правда в тому, що я дуже добре виступав у форматі сетів до чотирьох геймів на Next Gen Finals, тому не можу скаржитися. Але, гадаю, Новак говорить це через свою фізичну форму... тому що він просто старіє!» – пожартував Фонсека.

Попри успіх у короткому форматі, молодий тенісист наголосив, що не хотів би кардинальних змін у сучасному тенісі. На його думку, класичні сети до шести геймів є невіддільною частиною історії та ідентичності цього виду спорту, а традиції мають залишатися основою гри.

Протистояння Фонсеки і Джоковича

Додаткового контексту словам Фонсеки додає їхня недавня очна зустріч на Roland Garros 2026. Саме тоді бразилець здобув одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі, сенсаційно обігравши Джоковича у третьому колі. Після двох програних сетів Фонсека здійснив камбек і переміг за 4 години 53 хвилини з рахунком 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Наприкінці виснажливого поєдинку серб мав помітні проблеми з фізичною готовністю, що й зробило жарт бразильця особливо влучним.

Нагадаємо, що легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»

Теги: теніс Новак Джокович

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