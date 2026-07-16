Олійникова розгромила безпрапорну росіянку на тенісному турнірі в Румунії
Представниця України оформила принципову перемогу в Яссах
Українка Олександра Олійникова переграла російську тенісистку Єлєну Пріданкіну в другому раунді Iasi Open. Про це повідомляє «Главком».
У дебюті першого сету суперниці обмінялися брейками. Та цей локальний успіх виявився останнім для «нейтралки». Олійникова виграла п'ять геймів поспіль і закрила партію усього за 42 хвилини.
На п'ять хвилин менше тривав другий сет. Цього разу Пріданкіна зуміла виграти два гейми. Проте, Олійникова з трьома взятими «чужими» подачами проти однієї в опонентки відправила безпрапорну росіянку додому.
У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з француженкою Кларою Бюрель. Вони перетнуться на корті вперше. Поєдинок запланований на 17 липня.
Iasi Open. Другий раунд
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Олександра Олійникова (Україна, 3) – Єлєна Пріданкіна (нейтр.) – 6:1, 6:2
До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.
Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.
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