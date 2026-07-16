Олійникова розгромила безпрапорну росіянку на тенісному турнірі в Румунії

Представниця України оформила принципову перемогу в Яссах

Українка Олександра Олійникова переграла російську тенісистку Єлєну Пріданкіну в другому раунді Iasi Open. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті першого сету суперниці обмінялися брейками. Та цей локальний успіх виявився останнім для «нейтралки». Олійникова виграла п'ять геймів поспіль і закрила партію усього за 42 хвилини.

На п'ять хвилин менше тривав другий сет. Цього разу Пріданкіна зуміла виграти два гейми. Проте, Олійникова з трьома взятими «чужими» подачами проти однієї в опонентки відправила безпрапорну росіянку додому.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з француженкою Кларою Бюрель. Вони перетнуться на корті вперше. Поєдинок запланований на 17 липня.

Iasi Open. Другий раунд

Олександра Олійникова (Україна, 3) – Єлєна Пріданкіна (нейтр.) – 6:1, 6:2

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.