Костюк пропустить престижний турнір у США

Друга ракетка України вирішила не брати участі в «півтисячнику» за океаном

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з DC Open у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennis365.

Кольори України в американській столиці Костюк повинна була разом із Еліною Світоліною. Однак, тепер там виступатиме лише перша ракетка України. Вона матиме перший номер посіву.

Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до останнього мейджора року. Перед US Open українка виступить в канадському Торонто та американському Цинциннаті. Перший турнір розпочнеться 2 серпня, а другий – 13 серпня.

DC Open у Вашингтоні стартуватиме 27 липня. Призовий фонд змагань складе понад 1,6 млн доларів. Торік в окрузі Колумбії тріумфувала канадська тенісистка Лейла Фернандес.

До слова, напередодні Олександра Олійникова здолала перше коло Hamburg Open. Українка переграла німецьку тенісистку Настасью Шунк. Матч розтягнувся на три сети.

Нагадаємо, Марта Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.