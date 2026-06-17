Ястремська вилетіла в другому раунді турніру в Ноттінгемі

Даяна Ястремська не змогла конкурувати з опоненткою

Вітчизняна тенісистка зачохлила ракетку на Туманному Альбіоні

Українка Даяна Ястремська програла німецькій тенісистці Татьяні Марії у другому колі Nottingham Open. Про це повідомляє «Главком».

Представниця України відкрила рахунок у стартовому геймі. Та далі на корті домінувала німкеня. Вона набрала шість пунктів поспіль і закрила сет усього за 27 хвилин.

На початку другої партії суперниці обмінялися взятими власними подачами. Проте, Марія цього разу виграла чотири гейми поспіль. Ястремська спробувала повернутися у гру з брейком, та опонентка втретє взяла її подачу та відправила додому.

Nottingham Open. 2-й раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) – 1:6, 2:6

До слова, Еліна Світоліна отримала першу суперницю на German Open. Перша ракетка України отримала шостий номер посіву. 15 червня вона зустрінеться з нейтралкою Калінскою.

Нагадаємо, раніше Світоліна потрапила в елітний список світового тенісу за призовими. Українка перетнула межу 30 млн доларів гонорарів за всю кар'єру. Нагорі списку – Серена Вільямс (94,8 млн «зелених»).