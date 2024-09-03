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Світовий рекорд і дві медалі: Українці тріумфують у штовханні ядра на Паралімпіаді

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Світовий рекорд і дві медалі: Українці тріумфують у штовханні ядра на Паралімпіаді
Олександр Яровий зі світовим рекордом виборов «золото»
фото з відкритих джерел

В України вже вісім золотих медалей на Паралімпіаді й сім подвійних подіумів

Українські спортсмени продовжують вражати світ своїми досягненнями на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Цього разу легкоатлети Олександр Яровий та Максим Коваль принесли Україні чергові медалі у змаганнях зі штовхання ядра (клас F20). Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Олександр Яровий став паралімпійським чемпіоном, встановивши новий світовий рекорд, і здобув для України «золото». Його товариш по команді, Максим Коваль, також продемонстрував чудовий результат, завоювавши «бронзу».

Світовий рекорд і дві медалі: Українці тріумфують у штовханні ядра на Паралімпіаді фото 1

Ці медалі додають до загального здобутку України, який уже включає вісім золотих нагород на Паралімпіаді та сім подвійних подіумів.

Крім того, легкоатлетка Юлія Шуляр стала паралімпійською чемпіонкою у бігу на 400 метрів (клас Т20), встановивши особистий рекорд із часом 55.16 секунд.

А плавець Данило Чуфаров додав до своєї колекції ще одну медаль, виборовши «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням (клас SМ11). Раніше він здобув «бронзу» на 100-метрівці на спині (клас S11).

На цей момент збірна України вже має 40 нагород на Паралімпіаді: 8 золотих, 14 срібних і 19 бронзових медалей.

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Теги: паралімпійські ігри

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