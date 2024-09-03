Світовий рекорд і дві медалі: Українці тріумфують у штовханні ядра на Паралімпіаді

В України вже вісім золотих медалей на Паралімпіаді й сім подвійних подіумів

Українські спортсмени продовжують вражати світ своїми досягненнями на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Цього разу легкоатлети Олександр Яровий та Максим Коваль принесли Україні чергові медалі у змаганнях зі штовхання ядра (клас F20). Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Олександр Яровий став паралімпійським чемпіоном, встановивши новий світовий рекорд, і здобув для України «золото». Його товариш по команді, Максим Коваль, також продемонстрував чудовий результат, завоювавши «бронзу».

Ці медалі додають до загального здобутку України, який уже включає вісім золотих нагород на Паралімпіаді та сім подвійних подіумів.

Крім того, легкоатлетка Юлія Шуляр стала паралімпійською чемпіонкою у бігу на 400 метрів (клас Т20), встановивши особистий рекорд із часом 55.16 секунд.

А плавець Данило Чуфаров додав до своєї колекції ще одну медаль, виборовши «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням (клас SМ11). Раніше він здобув «бронзу» на 100-метрівці на спині (клас S11).

На цей момент збірна України вже має 40 нагород на Паралімпіаді: 8 золотих, 14 срібних і 19 бронзових медалей.