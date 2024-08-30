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Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці
Владислав Білий
фото: комітет молоді і спорту ВРУ

Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024

Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці. Метальник списа Владислав Білий став срібним призером Ігор у Парижі у класі F38 з результатом 52,86 м. Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.

Ще один українець, Олександр Дорошенко, зупинився за крок від подіуму – він посів четверте місце.

Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Згодом українські плавці завоювали ще три медалі.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

До слова, Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі.

Теги: медалі паралімпійські ігри

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