Півзахисник збірної Іспанії встановив унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026

Досі жоден європейський футболіст не досягав подібного

Фланговий виконавець національної команди Іспанії Алекс Баена став першим європейцем із перемогами на Чемпіонаті Європи, Чемпіонаті світу та Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Півзахисник вийшов у старті «Фурії Рохи» на фінал Кубка світу проти збірної Аргентини (1:0). На полі він провів 75 хвилин. Загалом іспанець на турнірі зіграв сім поєдинків, у яких оформив один гол і одну результативну передачу.

Раніше Баена тріумфував на Євро-2024. Також він доклався до перемоги збірної Іспанії на Олімпіаді-2024. Зокрема, вінгер у фіналі змагань забив один із м'ячів у ворота господарів Ігор – Франції (5:3).

Баена став лише третім футболістом у світовій історії з перемогами на континентальному турнірі, тріумфом на Кубку світу та «золотом» Олімпійських ігор. Раніше цю висоту підкорили два аргентинці – Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія. Вони виграли Олімпіаду, Копа Америка та Чемпіонат світу-2022.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.