Техаське місто виділить $700 млн для будівництва нової арени для клубу НХЛ

Клуб НХЛ «Даллас Старз» готується до переїзду

Керівництво міста Плано в американському Техасі схвалило план фінансування переїзду команди НХЛ «Даллас Старз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dallas Morning News.

Міська рада Плано готова виділити $700 млн на будівництво нової хокейної арени. Повна вартість проєкту становитиме близько 1 мільярда доларів.

«Даллас» розраховує переїхати на нову арену до 2031 року, коли у клубу закінчиться договір про оренду «Американ Ейрланс Центр» для проведення домашніх ігор.

«Старз» спочатку базувалися в Міннеаполісі і переїхали в Даллас перед сезоном 1993/94.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ї чотириразового володаря Кубка Стенлі Клода Лем'є, який пішов з життя.

Про смерть Лем'є стало відомо 28 травня 2026 року. Згідно з інформацією ЗМІ, він наклав на себе руки.

«Клод Лем'є, справжня легенда хокею і один з найяскравіших спортсменів, яких коли-небудь бачив хокей, пішов з життя. Клод був другом сім'ї Трампів», – написав Трамп.

Він також зазначив, що його думки – з родиною хокеїста.

Клоду Лем'є було 60 років. Він є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами.

У 1995 році нападник отримав «Конн Смайт трофі» – приз найціннішому гравцю плейоф НХЛ.