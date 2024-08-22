Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість

Очільник Міноборони вважає, що купівля росіянами нерухомості у Фінляндії є частиною спроб РФ вплинути на фінську владу

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб. Про це заявив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, пише Iltalehti.

Як пояснив Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

«Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона», – додав він.

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

«Я вважаю, що існує потреба в повній забороні. Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії», – вважає фінський міністр оборони.

Зазначимо, у Фінляндії ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Як повідомлялося, Глава фінського уряду Петтері Орпо заявив, що відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією на сьогодні неможливе.

Раніше парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.