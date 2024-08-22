Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
Очільник Міноборони вважає, що купівля росіянами нерухомості у Фінляндії є частиною спроб РФ вплинути на фінську владу
фото з відкритих джерел

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб. Про це заявив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, пише Iltalehti.

Як пояснив Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

«Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона», – додав він.

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

«Я вважаю, що існує потреба в повній забороні. Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії», – вважає фінський міністр оборони.

Зазначимо, у Фінляндії ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Як повідомлялося, Глава фінського уряду Петтері Орпо заявив, що відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією на сьогодні неможливе.

Раніше парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.

Читайте також: Росія глушить GPS-зв'язок у Фінляндії – ISW
Теги: росіяни Фінляндія нерухомість санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля міста Часів Яр ситуація контрольована Силами оборони України
Загроза оточення Часового Яру: ЗСУ повідомили, чи існує небезпека
25 липня, 12:54
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
28 липня, 18:49
Понад 20 осіб постраждали під час зіткнення поїзда і «Камаза» у Волгоградській області
У Росії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі (відео)
29 липня, 13:52
Генштаб України не коментує вторгнення у Курську область
Україна зайняла більше територій, ніж за контрнаступ у 2023 році: The Telegraph про бої на Курщині
8 серпня, 19:12
З окупованої території Донеччини у Курську область планують відправити щонайменше сотню молодих людей
РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину
12 серпня, 09:02
Підозру отримали колишній гендиректор державного підприємства, його бухгалтер та очільник комерційної структури
Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику оборонного держпідприємства
14 серпня, 10:56
Очільник Міноборони Польщі не дорахувався значної суми, призначеної на військові цілі
У військовому бюджеті Польщі велика дірка: очільник Міноборони знайшов винного
19 серпня, 07:55
Курськ, 11 серпня 2024 року
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію
Вчора, 10:51
Фінляндія веде перемовини щодо розміщення військ НАТО
Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:37

Економіка

Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію
Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію
Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
Світові ціни на цукор впали до мінімуму, але є нюанс – Bloomberg
Світові ціни на цукор впали до мінімуму, але є нюанс – Bloomberg
Інфляція у ЄС прискорилася: що подорожчало найбільше
Інфляція у ЄС прискорилася: що подорожчало найбільше
«Причин для оптимізму немає»: росіян по повній накрила інфляція
«Причин для оптимізму немає»: росіян по повній накрила інфляція
Канада будує місто майбутнього за мільярди доларів: у чому його особливість
Канада будує місто майбутнього за мільярди доларів: у чому його особливість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
15K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
14K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
5859
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua