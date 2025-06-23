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Збірна України з акробатичного рок-н-ролу здобула нагороди на трьох міжнародних турнірах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з акробатичного рок-н-ролу здобула нагороди на трьох міжнародних турнірах
Українці вдало виступили в угорському Будапешті

У змаганнях взяли участь 914 спортсменів з 12 країн

Збірна України з акробатичного рок-н-ролу змагалася за нагороди одразу трьох турнірів в угорському Будапешті: чемпіонат світу (юніори, формейшн), чемпіонат Європи (дорослі, контактний стиль, формейшн жінки; юніори, формейшн дівчата), етап Кубка світу (дорослі, юніори). Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях взяли участь 914 спортсменів з 12 країн, серед них 66 українців.

Українські переможці та призери

Чемпіонат світу (юніори, формейшн):

  • «Золото»: Артем Слєпченко, Олександр Ляшенко, Аделаїда Кушка, Ярослав Слюнін, Евеліна Субачєва, Віра Литвиненко, Тимур Хаперський, Дар'я Шевцова, Олексій Шерстюк, Дар'я Кащавцева, Владислав Гарбуз, Мілана Гарбуз.
  • «Бронза»: Олександр Афанасьєв, Святослав Бондаренко, Ангеліна Бондарчук, Макар Гетьман, Ілля Горлачов, Руслан Земляний, Дар'я Копилова, Катерина Плавуцька, Вікторія Сєрокурова, Єлизавета Шматько.

Етап Кубка світу (юніори, рок-н-рол пари):

  • «Золото»: Ілля Пивовар, Анна Наговіцина.
  • «Срібло»: Олександр Ляшенко, Аделаїда Кушка.

Етап Кубка світу (юніори, міні-формейшн дівчата):

  • «Золото»: Катерина Алексєєва, Злата Карандєєва, Віра Павленко, Олександра Погребна, Олександра Трубецька, Регіна Фоміна, Єлизавета Шилько.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.

Теги: спорт

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