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Зірковий Салах став одноклубником двох футболістів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зірковий Салах став одноклубником двох футболістів збірної України
Попереднім клубом Салаха був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа

У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами

Зірковий єгипетський нападник Мохамед Салах прибув до Туреччини для підписання контракту з «Трабзонспором». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турецького клубу у соціальній мережі Х.

Варто зазначити, що 34-річний Мохамед Салах погодив із «Трабзонспором» дворічний контракт.

У складі «Трабзонспору» грають також два українські футболісти – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Попереднім клубом форварда був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа.

У складі «Ліверпуля» Салах став дворазовим чемпіоном Англії (2019/2020, 2024/2025), переможцем Ліги чемпіонів (2018/2019) та клубного чемпіонату світу (2019), а також володарем Кубка країни (2021/2022), Кубка англійської ліги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубку Англії (2022) та Суперкубку УЄФА (2019).

У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами.

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

  • 1927 рік – заснування клубу
  • 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
  • сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
  • 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Теги: Мохамед Салах Руслан Маліновський ФК «Трабзонспор» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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