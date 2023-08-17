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«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубка УЄФА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубка УЄФА
«Манчестер Сіті» вперше в історії зіграв та переміг у матчі за Суперкубок
фото з відкритих джерел

У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів

Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» став переможцем Суперкубка УЄФА 2023 року. У матчі за трофей володар Ліги чемпіонів обіграв у серії пенальті переможця Ліги Європи – іспанську «Севілью».

«Севілья» відкрила рахунок у першому таймі, але на 63-й хвилині «Манчестер Сіті» зрівняв рахунок. Основний час гри завершився рахунком 1:1.

Одразу після основного часу команди пробивали серії пенальті без овертайму. Це вперше в історії Суперкубка не було додаткового часу.

У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів, тоді як «Севілья» схибила під час останнього удару – Неманья Гудель влучив у перекладину.

Суперкубок УЄФА з футболу. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Севілья» (Іспанія) 1:1, 5:4 по пенальті

Зазначимо, для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. Іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для «Севільї».

Нагадаємо, Роберто Манчіні покинув посаду головного тренера збірної Італії з футболу.

До слова, нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду побив свій попередній рекорд. Кількість підписників на Instagram-акаунті футболіста сягнула 600 млн.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА Суперкубок ФК Манчестер Сіті

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