«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубка УЄФА

«Манчестер Сіті» вперше в історії зіграв та переміг у матчі за Суперкубок

У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів

Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» став переможцем Суперкубка УЄФА 2023 року. У матчі за трофей володар Ліги чемпіонів обіграв у серії пенальті переможця Ліги Європи – іспанську «Севілью».

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«Севілья» відкрила рахунок у першому таймі, але на 63-й хвилині «Манчестер Сіті» зрівняв рахунок. Основний час гри завершився рахунком 1:1.

Одразу після основного часу команди пробивали серії пенальті без овертайму. Це вперше в історії Суперкубка не було додаткового часу.

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У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів, тоді як «Севілья» схибила під час останнього удару – Неманья Гудель влучив у перекладину.

Суперкубок УЄФА з футболу. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Севілья» (Іспанія) 1:1, 5:4 по пенальті

Зазначимо, для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. Іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для «Севільї».

Нагадаємо, Роберто Манчіні покинув посаду головного тренера збірної Італії з футболу.

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