«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубка УЄФА
У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів
Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» став переможцем Суперкубка УЄФА 2023 року. У матчі за трофей володар Ліги чемпіонів обіграв у серії пенальті переможця Ліги Європи – іспанську «Севілью».
«Севілья» відкрила рахунок у першому таймі, але на 63-й хвилині «Манчестер Сіті» зрівняв рахунок. Основний час гри завершився рахунком 1:1.
Одразу після основного часу команди пробивали серії пенальті без овертайму. Це вперше в історії Суперкубка не було додаткового часу.
У серії пенальті «Манчестер Сіті» реалізував усі п'ять своїх ударів, тоді як «Севілья» схибила під час останнього удару – Неманья Гудель влучив у перекладину.
Суперкубок УЄФА з футболу. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Севілья» (Іспанія) 1:1, 5:4 по пенальті
Зазначимо, для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. Іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для «Севільї».
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