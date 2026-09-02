У 2010 році Грибахо був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Свердловської області

Колишній нападник футбольного клубу «Сінара» Денис Грибахо загинув 29 серпня 2026 року

В анексованому Криму обірвалося життя 38-річного уродженця російського Каменсько-Уральського Дениса Грибаха. Про це повідомляє «Главком».

Колишній нападник футбольного клубу «Сінара» загинув 29 серпня 2026 року. Пошуки Дениса Грибаха тривали дві доби. Тіло виявили лише вранці 31 серпня 2006 року приблизно за 300 метрів від берега.

Денис Грибахо народився 9 січня 1988 року. З 2004 року виступав за футбольний клуб «Сінара» з Каменська-Уральського на позиції нападника.

У 2010 році Грибахо визнали найкращим гравцем чемпіонату Свердловської області – у 21 матчі він забив 23 м'ячі. За всю кар'єру у складі «Сінари» нападник забив понад 130 голів.

Пізніше через проблеми з коліном Грибахо завершив футбольну кар'єру та переїхав до анексованого Криму, де зайнявся бізнесом. Ексфутболіст також грав у хокей у Нічній Хокейній Лізі, брав участь у матчах у анексованому Сімферополі.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта Івана Марочкіна.

26-річний Марочкін займався самбо. Він був дворазовим переможцем спартакіади вищих навчальних закладів міноброни РФ, срібним призером чемпіонату Збройних сил РФ, чемпіоном Центрального військового округу РФ та багаторазовим чемпіоном спартакіади Інженерних військ Росії.

Служив командиром взводу в інженерно-рятувальному батальйоні.

Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року.