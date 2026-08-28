Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід імовірного рекордсмена чемпіонату України
Переможець Першої ліги підсилився легіонером
Чернівецька «Буковина» оголосила про трансфер вінгера латвійської РФШ Мора Талла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Перехід сенегальця коштував «жовто-чорним» орієнтовно 280 тисяч євро. Кольори «Буковини» він захищатиме під 70-м номером. Талла здатен зіграти на обох флангах атаки.
Після дебюту африканець, найімовірніше, стане рекордсменом елітного дивізіону. Зріст новачка «Буковини», за даними порталу Transfermarkt, становить 162 см. Натомість досі найнижчим виконавцем в історії УПЛ вважали ексхавбека одеського «Чорноморця» та інших команд Артура Карнозу – 163 см за даними Transfermarkt.
Утім, питання рекорду залишиться відкритим. Офіційний сайт Прем'єр-ліги в профілях обох футболістів опублікував зворотні дані. Зокрема, зріст Карнози на ресурсі вказали як 162 см, а показник Талла – 163 см.
Сенегальський вінгер у минулому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи та дві результативні передачі. Раніше Талла захищав кольори ризької «Ауди».
Дебютувати в складі «Буковини» африканець зможе в прийдешньому турі УПЛ. Чернівчани протистоятимуть київському «Динамо» 31 серпня. Матч відбудеться у Кам'янці-Подільському.
До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.
Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.
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