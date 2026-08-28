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Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід імовірного рекордсмена чемпіонату України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід імовірного рекордсмена чемпіонату України
Мор Талла розкрився у латвійській першості
фото: ФК «Буковина»

Переможець Першої ліги підсилився легіонером

Чернівецька «Буковина» оголосила про трансфер вінгера латвійської РФШ Мора Талла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Перехід сенегальця коштував «жовто-чорним» орієнтовно 280 тисяч євро. Кольори «Буковини» він захищатиме під 70-м номером. Талла здатен зіграти на обох флангах атаки.

Після дебюту африканець, найімовірніше, стане рекордсменом елітного дивізіону. Зріст новачка «Буковини», за даними порталу Transfermarkt, становить 162 см. Натомість досі найнижчим виконавцем в історії УПЛ вважали ексхавбека одеського «Чорноморця» та інших команд Артура Карнозу – 163 см за даними Transfermarkt.

Утім, питання рекорду залишиться відкритим. Офіційний сайт Прем'єр-ліги в профілях обох футболістів опублікував зворотні дані. Зокрема, зріст Карнози на ресурсі вказали як 162 см, а показник Талла – 163 см.

Сенегальський вінгер у минулому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи та дві результативні передачі. Раніше Талла захищав кольори ризької «Ауди».

Дебютувати в складі «Буковини» африканець зможе в прийдешньому турі УПЛ. Чернівчани протистоятимуть київському «Динамо» 31 серпня. Матч відбудеться у Кам'янці-Подільському.

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд УПЛ ФК «Буковина»

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