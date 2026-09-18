Назарій Федорівьский став автором першого воротарського голу в УПЛ з 2010 року (відео)

Голкіпер «Оболоні» вразив ворота «Чорноморця»

Воротар «Оболоні» Назарій Федорівський відзначився голом у матчі сьомого туру УПЛ з «Чорноморцем» (1:1). Про це повідомляє «Главком».

Голкіпер пивоварів наніс точний удар по воротах суперника на 90+2-й хвилині поєдинку.

Цей гол став першим воротарським взяттям воріт в чемпіонаті України з 2010 року, коли кіпер «Кривбаса» Эвген Боровик вразив ворота київського «Арсенала» (1:1).

Забитий м'яч Федоріського став другим голом воротаря в історії УПЛ.

«Чорноморець» з п'ятьма пунктами йде на десятому місці. «Оболонь» з чотирма очками посідає 14-те місце таблиці.

Нагадаємо, що «Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас» у матчі сьомого туру УПЛ.