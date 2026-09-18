Збірна України U19 зустрінеться з командами Швеції, Німеччини та Шотландії

Молодіжка синьо-жовтих проведе три товариських поєдинки

Оприлюднено заявку збірної України U19 з футболу на вересневі спаринги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

Команда Олега Лужного до кінця місяця проведе три товариські гри: зі Швецією (24 вересня), Німеччиною (27 вересня) та Шотландією (30 вересня).

Заявка збірної України U19 на вересневі спаринги

Воротарі: Ростислав Баглай («Шахтар» Донецьк), Денис Талько («Полісся» Житомир), Остап Михайлюк («Ріу Аве» Віла-ду-Конді, Португалія).

Захисники: Гліб Катков («Торпедо» Кутаїсі, Грузія), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва — «Динамо» Київ), Станіслав Толстоліс («Насіональ» Мадейра, Португалія), Нікіта Калюжний («Шахтар» Донецьк), Єгор Шерстюк («Металіст» Харків), Артем Мурадян («Боруссія» Менхенгладбах, Німеччина), Ілля Кут’я («Хайдук» Спліт, Хорватія).

Півзахисники: Патрик Сикут («Пітерборо Юнайтед», Англія), Павло Люсін («Динамо» Київ), Дмитро Сухонос («Колос» Ковалівка), Віталій Глют («Чикаго Файєр», США), Андрій Король («Харків»), Олександр Ткаченко («Вердер» Бремен, Німеччина), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів).

Нападники: Олександр Дєдов («Карпати» Львів), Адам Гурам («Хайдук» Спліт, Хорватія), Юрій Кісак («Вільярреал», Іспанія), Данило Тарасенко («ЦСКА 1948» Софія, Болгарія), Віталій Глют («Чикаго Файєр», США), Іван Багрій («Харків»).

Олег Лужний очолив збірну України U19 7 вересня.

Нагадаємо, що раніше став відомий склад зібрної України на вереснево-жовтневі матчі Ліги націй.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27