Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією
Айнарс Багатскіс відзначив позитивні моменти у матчі проти Греції
фото: FIBA

Представники української команди підсумували переможний матч у відобрі на Чемпіонат світу 2027 для синьо-жовтих

Після перемоги України над Грецією з рахунком 82:76 відбулася післяматчева пресконференція за участю головного тренера української збірної Айнарса Багатскіса та капітана команди Дениса Лукашова. Про її перебіг з місця подій повідомляє «Главком»

Враження від гри

Лукашов назвав перемогу над греками надзвичайно важливою та наголосив, що команда очікувала від суперника саме такої боротьби. Греція підходила до матчу після двох поразок у попередньому «вікні» та зібрала практично оптимальний склад, за винятком Янніса Адетокунбо.

«Ми знали, що Греція приїде сюди не лише за перемогою, а битися з першої хвилини. І вони це продемонстрували. У першій половині ми кілька разів пропустили підбирання на своєму щиті, завдяки чому греки відчули впевненість і здобули легкі очки. Але ми не виключалися, продовжували боротися та вірити, що зможемо їх обіграти», – розповів капітан.

Багатскіс після гри також звернув увагу на емоційну складову матчу. На його думку, українці далеко не завжди контролювали власні емоції так, як потрібно було б у поєдинку проти команди з таким досвідом. «Є питання до самого себе щодо якості гри. Ми грали зі скаженими емоціями, але не контролювали їх так, як треба. Кілька разів ми отримували хорошу перевагу, але Греція одразу поверталася в гру завдяки своєму досвіду. Вони тиснули на нас кожного разу, коли ми давали їм можливість», – сказав тренер.

Водночас Багатскіс визнав, що його команді вдалося впоратися з головним завданням. «Емоцій немає, лише слова. У підсумку найважливішим є рахунок: ти програєш або виграєш. Ми перемогли. Головне – перемога, а все інше другорядне», – підсумував наставник.

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають тисячі українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй збірну України разом із GGBET!

Про підготовку до матчу

Денис Лукашов окремо виділив підготовку до гри проти ключових гравців Греції. «Ми знали, що Тайлер Дорсі братиме більшу частину атак із периметра, також є Толіопулос – вони у своїх клубах теж набирають багато очок. Ми готували захист, підлаштовувалися під це. Вони набирали очки, але вони не були легкими», – пояснив капітан.

Водночас проблемою для України став Нік Калатес. Грецький розігруючий набрав 17 очок і додав до них вісім передач, ставши одним із головних факторів, який дозволяв його команді залишатися у грі. Багатскіс визнав, що саме захист проти досвідченого баскетболіста спрацював не так, як планувалося. «У них є Нік Калатес. Вісім передач лише від нього. Він один із найкращих асистентів в історії Євроліги. Таких гравців лише декілька. У нього немає великих габаритів, але розуміння гри в нападі феноменальне», – сказав тренер.

Про дебют Максима Шульги

Окремо тренер відзначив дебют Макса Шульги, який приєднався до збірної лише незадовго до матчу. Багатскіс високо оцінив талант молодого захисника та вважає, що той має потенціал стати гравцем топ-рівня європейського баскетболу.

«Можливо, йому трохи не вистачає досвіду європейського баскетболу. Більшість часу йому доводилося грати проти Тайлера Дорсі, який вміє провокувати в нападі. Але щодо таланту Шульги немає жодних сумнівів. Через один-два роки він може стати топ-гравцем європейського баскетболу. «Реал» не підписує гравців без таланту», – зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав головних героїв в протистоянні з Грецією

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Греція тренер Денис Лукашов Нік Калатес Айнарс Баґатсікс баскетбол чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В'ячеслав Бобров став одним з лідерів матчу з Грецією за ефективністю гри
В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець Реклама
Вчора, 23:36
Фінал світової першості завершився скандалом
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
Вчора, 17:28
Українки здобули третю спільну медаль світових першостей
Лузан та Рибачок стали срібними призерками Чемпіонату світу з веслування
Вчора, 16:32
Крістал Лі заявляє, що стала жертвою дискримінації
Вагітна співробітниця подала позов проти клубу НБА: деталі скандалу
24 серпня, 00:13
Дмитро Бріф: Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса
Чи звільнять Ігоря Костюка? Гендиректор «Динамо» розставив крапки над «і»
19 серпня, 10:00
«Малага» та «Фулгем» розіграли між собою трофей Costa del Sol Trophy у скандальному матчі
Дивний епізод у матчі «Фулгема»: суперник пробив пенальті у порожні ворота
14 серпня, 10:50
Роберто Мартінес очолював збірні Бельгії та Португалії
Колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної
12 серпня, 23:29
Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3
«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе
5 серпня, 10:56
Збірна України завершує груповий етап без перемог
Збірна України U-18 завершила груповий етап Євробаскету п'ятою поразкою поспіль
30 липня, 09:52

Новини

«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією
«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед»
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед»
В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець
В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
«Врятували нашу дупу». Тренер назвав героїв збірної України в протистоянні з Грецією
«Врятували нашу дупу». Тренер назвав героїв збірної України в протистоянні з Грецією
«Челсі» продав форварда конкуренту в чемпіонаті Англії
«Челсі» продав форварда конкуренту в чемпіонаті Англії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну