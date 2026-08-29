«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією

Представники української команди підсумували переможний матч у відобрі на Чемпіонат світу 2027 для синьо-жовтих

Після перемоги України над Грецією з рахунком 82:76 відбулася післяматчева пресконференція за участю головного тренера української збірної Айнарса Багатскіса та капітана команди Дениса Лукашова. Про її перебіг з місця подій повідомляє «Главком».

Враження від гри

Лукашов назвав перемогу над греками надзвичайно важливою та наголосив, що команда очікувала від суперника саме такої боротьби. Греція підходила до матчу після двох поразок у попередньому «вікні» та зібрала практично оптимальний склад, за винятком Янніса Адетокунбо.

«Ми знали, що Греція приїде сюди не лише за перемогою, а битися з першої хвилини. І вони це продемонстрували. У першій половині ми кілька разів пропустили підбирання на своєму щиті, завдяки чому греки відчули впевненість і здобули легкі очки. Але ми не виключалися, продовжували боротися та вірити, що зможемо їх обіграти», – розповів капітан.

Багатскіс після гри також звернув увагу на емоційну складову матчу. На його думку, українці далеко не завжди контролювали власні емоції так, як потрібно було б у поєдинку проти команди з таким досвідом. «Є питання до самого себе щодо якості гри. Ми грали зі скаженими емоціями, але не контролювали їх так, як треба. Кілька разів ми отримували хорошу перевагу, але Греція одразу поверталася в гру завдяки своєму досвіду. Вони тиснули на нас кожного разу, коли ми давали їм можливість», – сказав тренер.

Водночас Багатскіс визнав, що його команді вдалося впоратися з головним завданням. «Емоцій немає, лише слова. У підсумку найважливішим є рахунок: ти програєш або виграєш. Ми перемогли. Головне – перемога, а все інше другорядне», – підсумував наставник.

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Про підготовку до матчу

Денис Лукашов окремо виділив підготовку до гри проти ключових гравців Греції. «Ми знали, що Тайлер Дорсі братиме більшу частину атак із периметра, також є Толіопулос – вони у своїх клубах теж набирають багато очок. Ми готували захист, підлаштовувалися під це. Вони набирали очки, але вони не були легкими», – пояснив капітан.

Водночас проблемою для України став Нік Калатес. Грецький розігруючий набрав 17 очок і додав до них вісім передач, ставши одним із головних факторів, який дозволяв його команді залишатися у грі. Багатскіс визнав, що саме захист проти досвідченого баскетболіста спрацював не так, як планувалося. «У них є Нік Калатес. Вісім передач лише від нього. Він один із найкращих асистентів в історії Євроліги. Таких гравців лише декілька. У нього немає великих габаритів, але розуміння гри в нападі феноменальне», – сказав тренер.

Про дебют Максима Шульги

Окремо тренер відзначив дебют Макса Шульги, який приєднався до збірної лише незадовго до матчу. Багатскіс високо оцінив талант молодого захисника та вважає, що той має потенціал стати гравцем топ-рівня європейського баскетболу.

«Можливо, йому трохи не вистачає досвіду європейського баскетболу. Більшість часу йому доводилося грати проти Тайлера Дорсі, який вміє провокувати в нападі. Але щодо таланту Шульги немає жодних сумнівів. Через один-два роки він може стати топ-гравцем європейського баскетболу. «Реал» не підписує гравців без таланту», – зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав головних героїв в протистоянні з Грецією.