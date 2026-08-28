Збірна України сенсаційно здолала Грецію у відборі на баскетбольний Чемпіонат світу

Підопічні Айнарса Багатскіса зробила приємний сюрприз уболівальникам

Національна команда України переграла збірну Греції (82:76) у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали матч команди на рівних. Утім, із середини першої чверті «синьо-жовті» окреслили намір піти у відрив. За підсумками десятихвилинки українці відірвалися на п'ять пунктів.

У другій чверті грецькі баскетболісти трималися поруч з командою Айнарса Багатскіса. Кілька разів цифри на табло були рівними. А на велику перерву збірна України пішла з триочковою перевагою.

За схожим сценарієм промайнула й третя десятихвилинка. Тільки цього разу кінцівка відрізку краще вдалася «синьо-жовтим». Як наслідок, українські баскетболісти відновили перевагу на п'ять пунктів.

Вирішальним став ривок української збірної на початку фінальної чверті. Підопічні Багатскіса видали класний відрізок і створили солідний гандикап (+14). Розгубити таку перевагу «синьо-жовті» права не мали, тож довели поєдинок до логічної перемоги.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I

Україна – Греція – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

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До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.