Фахівець тренував «Динамо» з грудня 2023 по листопад 2025 року

Екстренер «Динамо», а нині депутат Київської міської ради Олександр Шовковський прокоментував інформацію про те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Tribuna».

«Ви знаєте, усе, що я хотів сказати, я написав у своєму пості. Дякую за вашу увагу до цього. Можете ознайомитися з ним.

Щодо цієї ситуації вже є офіційна заява НАБУ про те, що жодної перевірки немає. Я передав справу до Національної поліції ще 26-го числа.

Тому це був просто вкид, який зробили виключно з метою мене дискредитувати та попіаритися на моєму імені», – сказав Шовковський.

У матеріалах справи, яку було передано до Головного управління Національної поліції міста Києва, фігурує сума у 250 тисяч доларів, яку колишній тренер біло-синіх нібито вимагав у власника приміщення як компенсація за ремонт стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. Тир орендувала компанія «ТАКТІКА», співвласницею якої є дружина Шовковського.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною».