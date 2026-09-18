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Олександр Шовковський прокоментував інформацію про те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно нього

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Шовковський прокоментував інформацію про те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно нього
Справу стосовно Шовковського було передано до Головного управління Національної поліції міста Києва
фото: ФК «Динамо». Олександр Шовковський

Фахівець тренував «Динамо» з грудня 2023 по листопад 2025 року

Екстренер «Динамо», а нині депутат Київської міської ради Олександр Шовковський прокоментував інформацію про те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Tribuna».

«Ви знаєте, усе, що я хотів сказати, я написав у своєму пості. Дякую за вашу увагу до цього. Можете ознайомитися з ним.

Щодо цієї ситуації вже є офіційна заява НАБУ про те, що жодної перевірки немає. Я передав справу до Національної поліції ще 26-го числа.

Тому це був просто вкид, який зробили виключно з метою мене дискредитувати та попіаритися на моєму імені», – сказав Шовковський.

У матеріалах справи, яку було передано до Головного управління Національної поліції міста Києва, фігурує сума у 250 тисяч доларів, яку колишній тренер біло-синіх нібито вимагав у власника приміщення як компенсація за ремонт стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. Тир орендувала компанія «ТАКТІКА», співвласницею якої є дружина Шовковського.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною».

Теги: Олександр Шовковський НАБУ

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