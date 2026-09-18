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НАБУ прокоментувало кримінальне провадження стосовно Олександра Шовковського

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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НАБУ прокоментувало кримінальне провадження стосовно Олександра Шовковського
Український фахівець залишив пост тренера біло-синіх у листопаді 2025 року
фото: ФК «Динамо». Олександр Шовковський

Справою буде займатись Головне управління Націонльної поліції

У НАБУ прокоментували кримінальне провадження стосовно екстренера «Динамо», а нині депутата Київської міської ради Олександра Шовковського. Про це повідомляє «Главком».

«13 серпня 2026 року до Національного бюро надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою він зобов’язав уповноважених осіб Бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням від 21.07.2026 щодо можливого вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

На виконання рішення суду того ж дня детективи Національного бюро внесли відповідні відомості до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 189 КК України.

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК України розслідування цього кримінального правопорушення не підслідне Національному бюро, 25 серпня 2026 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виніс постанову про визначення підслідності за Головним управлінням Національної поліції у м. Києві», – йдеться у повідомленні НАБУ.

У матеріалах справи фігурує сума у 250 тисяч доларів, яку колишній тренер біло-синіх нібито вимагав у власника приміщення як компенсація за ремонт стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. Тир орендувала компанія «ТАКТІКА», співвласницею якої є дружина Шовковського.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною».
 
 
 
 
 
 

Теги: Олександр Шовковський НАБУ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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