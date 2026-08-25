«Ювентус» відпустив голкіпера в чемпіонат Англії

Кандидат до збірної Італії намагатиметься закріпитися на Туманному Альбіоні

Англійський «Борнмут» оформив перехід воротаря туринського «Ювентуса» Мікеле Ді Грегоріо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вишні» взяли кіпера в оренду за орієнтовно 1,3 млн євро. Угода розрахована на весь сезон 2026/27. Далі «Борнмут» викупить італійця та підпише з ним контракт на чотири роки.

Ді Грегоріо втратив роль основного в «Юве» після купівлі Гульєльмо Вікаріо. До Прем'єр-ліги він їде за ігровою практикою. За місце на лінії воріт «Борнмута» голкіпер конкуруватиме з Джордже Петровічем.

У минулій кампанії Ді Грегоріо провів 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 36 м'ячів. На замку він зберіг ворота в 17-ти матчах. Раніше італієць також захищав кольори «Монци», «Порденоне», «Новари» та «Ренате» на батьківщині.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.