Чемпіонат світу 2026 року за версією порталу The Athletic посідає 10 місце у переліку найкращих мундіалів

На перше місце автори рейтингу поставили чемпіонат світу 1970 року

Авторитетний ресурс The Athletic опублікував рейтинг найкращих чемпіонатів світу з футболу в історії. Про це повідомляє «Главком».

На перше місце автори рейтингу поставили чемпіонат світу 1970 року, у фіналі якого відбувся матч між збірними Бразилії та Італії (4:1). Це був перший чемпіонат світу, який транслювався на телебаченні у кольорі, де було введено заміни та де судді показували жовті та червоні картки. До топ-3 також увійшли чемпіонати 1982 та 1986 років.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці за версією порталу The Athletic посідає 10 місце у переліку найкращих мундіалів.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.