Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках

Племінник президента клубу Ігоря Суркіса підмінив Руслана Нещерета

Голкіпер В'ячеслав Суркіс вийшов у старті київського «Динамо» на матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа з грецьких Салонік і вперше зіграв на європейській арені. Про це повідомляє «Главком».

Син експрезидента Федерації футболу України Григорія Суркіса та племінник президента клубу Ігоря Суркіса підмінив Руслана Нещерета. Вихід останнього планували з перших хвилин. Утім, основний воротар «Динамо» відчув дискомфорт.

Суркіс у попередньому сезоні дебютував у першій команді «біло-синіх». Він зіграв два поєдинки за столичний гранд у Прем'єр-лізі. Водночас вихованець «Динамо» залишався основним кіпером команди U-19.

Сухим дебют для Суркіса-молодшого не став. Під завісу першого тайму оборона команди Ігоря Костюка не встежила за півзахисником Константеліасом. Щоправда, вини молодого воротаря в пропущеному м'ячі немає.

Стартовий склад «Динамо» на матч-відповідь проти ПАОКа фото: скріншот трансляції

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.