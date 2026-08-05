Роналду показав вражаючу колекцію спорткарів

У колекції Роналду є авто елітних марок, як-от Ferrari чи Bugatti

Легендарний футболіст навіть забув, скільки автомобілів має

Нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре привернув увагу шанувальників, продемонструвавши частину своєї розкішної автомобільної колекції. Про це повідомляє «Главком».

Вражаюча кількість автомобілів

У своєму Інстаграмі 39-річний футболіст опублікував серію світлин із гаража, лаконічно підписавши їх my toys («мої іграшки»).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду вже давно вважається одним із найпалкіших колекціонерів ексклюзивних автомобілів серед спортсменів. В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану португалець навіть зізнався, що перестав рахувати власні машини. «Якщо чесно, то в мене десь 40 чи 41 автомобіль. Я вже й сам не знаю точно. Дуже люблю Bugatti – це просто інші звірі», – розповідав форвард.

Які авто входять до колекції?

Серед автомобілів, які потрапили на нові світлини, можна побачити одні з найдорожчих і найрідкісніших моделей у світі. Особливе місце займає колекція Ferrari: Monza SP1/SP2 із серії Icona, яку оцінюють приблизно у 2,9 млн доларів, лімітований Ferrari Daytona SP3 (близько 2,25 млн доларів), а також Ferrari 599 GTO і кросовер Purosangue.

Ferrari Monza SP2 Роналду придбав після візиту до штаб-квартири компанії у 2021 році фото: соціальні мережі Кріштіану Роналду

Не менш вражаючою є добірка Bugatti. Найціннішим автомобілем у гаражі Роналду вважається Bugatti Centodieci – модель, випущена тиражем лише десять екземплярів, вартість якої перевищує 15 млн доларів. Також португалець володіє Bugatti Veyron, який придбав після перемоги збірної Португалії на Євро-2016, та новітнім Bugatti Tourbillon, який сам футболіст називав «інвестицією, а не просто дорогою іграшкою».

Окрім цього, у колекції зіркового форварда є McLaren Speedtail, гібридний Mercedes-AMG One, створений із використанням технологій Формули-1, а також розкішні Rolls-Royce Dawn і Rolls-Royce Cullinan, які, за повідомленнями ЗМІ, Роналду отримав у подарунок від своєї нареченої Джорджини Родрігес.

Подарунок від нареченої Роналду обійшовся їй в понад 250 тисяч фунтів стерлінга фото: соцмережі Кріштану Роналду

За різними оцінками, загальна вартість автомобільної колекції Кріштіану Роналду вже давно перевищує кілька десятків мільйонів доларів, а її склад регулярно поповнюється новими ексклюзивними моделями. Сам португалець не приховує, що автомобілі залишаються одним із його найбільших захоплень поза футбольним полем.

Нагадаємо, що Роналду стане виконавчим продюсером і водночас актором у британському серіалі про футбол, який називатиметься Day 1s.