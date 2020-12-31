  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Неаполі планують відкрити музей Дієго Марадони

    • Розсилка
    Марадона помер у віці 60 років - У Неаполі планують відкрити музей Дієго Марадони
    Марадона помер у віці 60 років
    Фото: Sky Sports

    Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу на його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей

    В італійському місті Неаполь відкриють музей покійного футболіста Дієго Марадони.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що через місяць після смерті Марадони Неаполь з кожним днем все більше схожий на «марадоналенд».

    Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу на його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей, присвячений його життю і кар’єрі в «Наполі», а також прикрасити місто статуєю футболіста.

    «Багатьом це все здається абсурдним. Якщо ви не неаполітанець або не з півдня, я розумію, що важко зрозуміти, що Марадона значив для цього міста. Історія і життя Дієго нерозривно пов’язані з Неаполем», – сказав керівник відділу міського благоустрою в Неаполя Луїджі Фелако.

    До слова, особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві.

    Раніше повідомлялося, що в Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

    В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

    Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

    Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.

    Читайте також:
    Теги: спорт Неаполь музей Дієґо Марадона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies