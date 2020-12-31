У Неаполі планують відкрити музей Дієго Марадони

Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу на його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей

В італійському місті Неаполь відкриють музей покійного футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що через місяць після смерті Марадони Неаполь з кожним днем все більше схожий на «марадоналенд».

Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу на його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей, присвячений його життю і кар’єрі в «Наполі», а також прикрасити місто статуєю футболіста.

«Багатьом це все здається абсурдним. Якщо ви не неаполітанець або не з півдня, я розумію, що важко зрозуміти, що Марадона значив для цього міста. Історія і життя Дієго нерозривно пов’язані з Неаполем», – сказав керівник відділу міського благоустрою в Неаполя Луїджі Фелако.

До слова, особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.