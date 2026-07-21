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Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
Ентоні Тейлор більше не працюватиме в полі
фото: EFE

Рефері повісив свисток на цвях після Чемпіонату світу 2026

Суддя Ентоні Тейлор завершив роботу арбітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Рефері вирішив зав'язати з арбітражем у 47 років. Останнім турніром у кар'єрі англійця став Чемпіонат світу. На Мундіалі-2026 він працював у трьох поєдинках. Останній – матч між збірними Португалії та Іспанії в 1/8 фіналу турніру.

«Робота арбітром на елітному рівні була величезним привілеєм, але тиск надзвичайно сильний, і за мною постійно стежать. Зараз настав час, щоб вийти у відставку та перейти до наступного етапу моєї кар'єри», – пояснив Тейлор.

Тейлор узяв до рук свисток у 2002 році. Спершу він судив поєдинки Північної Прем'єр-ліги. На матчах елітного дивізіону Англії рефері почав працювати в 2010-му, а статус арбітра ФІФА отримав у 2013 році.

За роки суддівської роботи Тейлор відпрацював 668 матчів у професіональних лігах Англії, зокрема відсудив 432 поєдинки Прем'єр-ліги. Він працював у фіналах усіх кубкових турнірів на батьківщині, а також був арбітром Суперкубка УЄФА та фіналу Ліги Європи.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: суддя НОВИНИ ФУТБОЛУ

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