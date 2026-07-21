Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
Рефері повісив свисток на цвях після Чемпіонату світу 2026
Суддя Ентоні Тейлор завершив роботу арбітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
Рефері вирішив зав'язати з арбітражем у 47 років. Останнім турніром у кар'єрі англійця став Чемпіонат світу. На Мундіалі-2026 він працював у трьох поєдинках. Останній – матч між збірними Португалії та Іспанії в 1/8 фіналу турніру.
«Робота арбітром на елітному рівні була величезним привілеєм, але тиск надзвичайно сильний, і за мною постійно стежать. Зараз настав час, щоб вийти у відставку та перейти до наступного етапу моєї кар'єри», – пояснив Тейлор.
Тейлор узяв до рук свисток у 2002 році. Спершу він судив поєдинки Північної Прем'єр-ліги. На матчах елітного дивізіону Англії рефері почав працювати в 2010-му, а статус арбітра ФІФА отримав у 2013 році.
За роки суддівської роботи Тейлор відпрацював 668 матчів у професіональних лігах Англії, зокрема відсудив 432 поєдинки Прем'єр-ліги. Він працював у фіналах усіх кубкових турнірів на батьківщині, а також був арбітром Суперкубка УЄФА та фіналу Ліги Європи.
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
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