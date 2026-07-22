Найкращий бомбардир Іспанії на Чемпіонаті світу тріумфально повернувся в рідний клуб

Мікель Оярсабаль став героєм у рідному клубі

Одноклубники тепло зустріли чемпіона планети

Форвард збірної Іспанії Мікель Оярсабаль навідався у табір «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна після повернення з Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Капітан «біло-блакитних» приїхав у тренувальний центр «Сосьєдада». Партнери Оярсабаля по команді вже розпочали підготовку до нового сезону. Натомість нападник отримав відпустку до 10 серпня.

Одноклубники зустріли нападника аплодисментами. Далі його кілька разів підкинули в повітря, привітавши з тріумфом на Мундіалі-2026. Сам Оярсабаль доклався до перемоги «Фурії Рохи» п'ятьма голами та результативною передачею.

⭐️ El Campeón del Mundo está en casa. pic.twitter.com/CnfUYnfY1n — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 22, 2026

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.