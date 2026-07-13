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Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
Жозе Моурінью зібрав приголомшливу кількість призів
фото: LUSA

Португальський фахівець показав свою колекцію нагород і раритетів

Головний тренер мадридського «Реала» Жозе Моурінью продемонстрував власний кабінет із кабінетами та сувенірами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Netflix.

«Особливий» провів екскурсію для знімальної групи стрімінгу. Американська компанія готує документальний мінісеріал про карєру Моурінью. Зокрема, португалець показав бутси Дієго Марадони з автографом і футболку Кріштіану Роналду з дебютного сезону.

«Я розпочав брати трофеї у 2003 році. А останній титул завоював у 2022-му. Я перемагаю 20 років. Тому мою історію і хочуть розповісти. Ніхто не робитиме документалку про людину, яка нічого не виграла», – прорекламував серіал Моурінью.

Титулований тренер у міжсезоння повернувся в «Реал». Він уклав із вершковими контракт на три роки. Уперше Моурінью працював із мадридцями в 2010-2013 роках.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: Жозе Моурінью ФК Реал (Мадрид) Дієґо Марадона Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ Netflix

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