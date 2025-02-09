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У РФ коментатор пропагандистського телеканалу після побиття потрапив до реанімації

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У РФ коментатор пропагандистського телеканалу після побиття потрапив до реанімації
49-річного Романа Скворцова госпіталізували з травмою голови в ніч на 9 лютого

Ймовірно, що у спортивного коментатора Скворцова міг статися конфлікт із компанією молодих людей

Російський спортивний коментатор Роман Скворцов, який працює на пропагандистському телеканалі «Матч ТВ»,  потрапив до реанімації однієї із лікарень Новосибірська. Про це повідомив сьогодні, 9 лютого, інший російський пропагандист Дмитро Губернієв.

Спочатку Губернієв написав у своєму телеграм-каналі, що «ситуація серйозна». Пізніше він уточнив, що Скворцов перебуває у свідомості, а його стан стабілізувався.

49-річного Романа Скворцова госпіталізували з травмою голови в ніч на 9 лютого.

Журналіст «Спорт-Експресу» Артур Хайруллін заявив, що Скворцова могли вдарити на вулиці. Телеграм-канал Baza повідомив, що Скворцова знайшли увечері 8 лютого неподалік одного із закладів на Червоному проспекті. Ймовірно, що у спортивного коментатора міг статися конфлікт із компанією молодих людей, які перебували у цьому закладі. За даними Baza, сам Скворцов не пам'ятає, що з ним сталося.

У Новосибірську 8 та 9 лютого проходив Матч зірок російської Континентальної хокейної ліги.

«Коментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов справді перебуває в одній із лікарень Новосибірська. Ми на зв'язку з усіма місцевими компетентними органами та надаємо всю необхідну допомогу. Тримаємо кулаки за Романа!», – повідомив гендиректор «Матч ТВ» Олександр Тащин.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею не допустили до участі у чемпіонаті світу 2026 року

4 лютого, відбулося засідання виконкому Міжнародної федерації хокею. На ньому було ухвалено рішення про недопуск національної збірної Росії на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації хокею Росії буде право оскаржити рішення Міжнародної федерації хокею після закінчення чемпіонату світу 2025 року. Варто зазначити, Міжнародна федерація хокею допускає можливість перегляду рішення у разі припинення російської збройної агресії проти України .

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) після звернення українського журналіста Артема Худолєєва перевірить «нейтральність» російської слаломістки Алсу Міназової. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що нещодавно Міназова отримала від ICF статус «нейтральної» атлетки. Це дозволить їй брати участь в міжнародних змаганнях.

Раніше росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Український журналіст звернувся з запитом до керівників ICF щодо «нейтрального» статусу Міназової та інформації про її участь у пропагандистських заходах.

Президент ICF Томас Конечко відреагував на запит та відповів, що ICF перевірить інформацію щодо Міназової.

«Шановний Артеме! Велика подяка за ваш лист та інформацію, що міститься в ньому. Ми маємо чітку політику щодо нейтральних спортсменів, схвалену нашою радою ICF у 2023 році, щоб дозволити нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, яка добре спрацювала протягом минулого року. Відповідно до нашої політики ми передамо вашу інформацію на розгляд нашій комісії ICF. Ще раз дякую за вашу інформацію та вашу відданість», – йшлося у листі президента ICF Конечка.

Як повідомляв «Главком», Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Теги: пропаганда журналіст бійка росія

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